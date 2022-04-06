旅游｜清明假期，青岛近郊乡村旅游成出行热门_TOM旅游

清明假日期间，青岛市文化和旅游局按照市委、市政府统一部署，认真落实上级主管部门假日工作要求，督促相关单位执行好疫情防控、安全生产、市场秩序等有关规定，全市 文化旅游市场 安全有序运行。 近郊、乡村踏青正当季节 清明期间岛城天气晴暖，适宜出行，市民在做好疫情防控措施的前提下纷纷走出家门，看风景、放风筝、赏春花、沐暖阳，选择就近户外活动，享受春日的美好时光。假日三天累计监测A级景区38家，共接待游客52.81万人次，同比下降6.82％，营业收入535.43万元，同比下降70.84％。（其中：崂山风景区接待游客5.39万人次，同比下降25.32％，营业收入234.25万元，同比下降43.29％；海滨风景区接待游客12.79万人次，同比下降18.41％，营业收入1.29万元，同比下降65.39％；奥帆中心接待中心接待游客3.17万人次，同比下降41.37％；唐岛湾景区接待游客7.55万人次，同比增长21.74％；森林野生动物世界接待游客1.57万人次，同比下降5.77％，营业收入99万元，同比下降19.45％；大珠山风景区接待游客2.08万人次，同比增长45.15％，营业收入24.41万元，同…