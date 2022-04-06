旅游｜古渠踏上新生路——广西灵渠加强保护利用重焕光彩_TOM旅游

灵渠地处广西壮族自治区桂林市兴安县，是我国保存最为完整的 古代水利工程 之一。人们把都江堰、郑国渠和灵渠并称“秦代三大水利工程”。 1月1日，《桂林市灵渠保护条例》正式实施，标志着灵渠保护、开发、提升工作进入法治化轨道。2月16日，桂林市委、市政府召开灵渠保护提升工作专题会，灵渠的保护、提升和开发利用进入高位推进的阶段。 视频拍摄： 赵海军 两千余年风骨柔情 “江到兴安水最清，青山簇簇水中生。分明看见青山顶，船在青山顶上行。”清代诗人袁枚的《由桂林朔漓江至兴安》，把兴安灵渠如诗如画的山光水色刻画得淋漓尽致。 秦并六国后，为开拓岭南，公元前221年，秦始皇发兵50万大举进攻岭南的百越之地。因山路崎岖、粮草不济而久攻不下。公元前219年，秦始皇命令史禄凿灵渠以通粮道。公元前214年，灵渠凿成，秦始皇迅速统一岭南。建成后的渠道以灵巧著称，因而得名。 通过灵渠，秦代由中原往岭南大量移民，加快了民族的融合和岭南的开发，桂林也因此成为“南连海域，北达中原”的岭南重镇。 灵渠沟通湘江和漓江，成为连贯湘桂的人工运河，在最合理的地方以最便捷的方式，用最经济的成本连接长江和珠江南北两大水系，改变了中国自然…