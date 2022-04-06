携程：2022清明“城市周边乡村游”火热 北京乡村游消费力排名第一_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

4月5日，携程发布《2022清明小长假出游洞察》。受本轮疫情影响，今年清明节省内短途游和市内近郊游热度高涨。从携程景区门票预订数据来看，周边、本地门票订单占比达88%，近九成逛景区的游客选择在家门口旅游；踏青赏花、公园露营、户外运动成为清明节游客热衷的出游方式。 本次小长假，乡村+体验式旅游持续走红。携程数据显示，今年清明乡村旅游订单占比较疫情前提升20%；2022年以来乡村旅游较2019年同期已恢复92%，是复苏势头最为强劲的旅游品类之一。 今年清明，大城市周边乡村游尤为火爆，城市本地居民预约乡村酒店民宿的比例达60%、同比增长35%。清明节乡村旅游客源地TOP 10城市为：北京、广州、杭州、重庆、深圳、武汉、南京、宁波、西安、青岛。 从乡村旅游消费力看，北京用户以39%的订单占比排名第一，体现了旺盛的出游热情——而其中亲子用户是核心人群。携程数据显示，本次清明假期在京郊乡村的酒店民宿预订中，亲子家庭占比近四成。带着孩子湖边捞蝌蚪，去果园采摘应季蔬菜水果，成为城市居民小长假本地游的新风尚。 诸多中小城市，也在本次清明假期中成为了乡村旅游的热门目的地。携程数据显示，乡村旅游订单量TOP…