杭州2022年4月6日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，国际领先标准、测试及认证机构BSI正式授予极氪科技ISO/IEC 27001:2013信息安全管理体系、ISO/IEC 27701:2019隐私保护管理体系及ISO/IEC 38505:2017数据治理安全管理体系认证证书，极氪也成为了BSI中国核发的境内首家同时获此三项殊荣的新能源整车制造企业。本次认证范围覆盖了极氪APP、极氪大数据等多个领域，充分证明了极氪在信息安全体系建设方面的实力，也标志着极氪的信息安全与隐私保护达到了国际标准水平。

在智能网联汽车时代下，汽车并不仅仅是独立的功能组件，联网的汽车可以为用户提供更丰富的功能和个性化的体验，更是智能设备的延伸。越来越智能的设备少不了用户的使用与支持，而用户放心使用的前提在于智能设备符合了国家法律法规关于合规监管及数据保护的要求。

BSI拥有一支由经验丰富、行业领先的标准专家组成的强大团队，可帮助确保企业满足所需的所有网联车辆安全要求。团队拥有多年行业相关经验以及广泛的多行业经验，可为企业提供前沿和领先的见解，确保物联网基础设施和互联资产安全并具有信息韧性。

近年来，海量的数据交互不仅给车联网行业带来了新的机会，更带来了行业数据安全的思考。极氪汽车副总裁刘昊表示，大数据是未来商业的基础设施，数据不仅串联了企业与用户，更是风控与合规的连接点。从数据采集、数据传输、数据存储、数据使用、数据共享、数据销毁、数据备份等数据全生命过程中，极氪汽车不仅串联起商机到交付等用户全流程管控，并且，极氪持续关注用户个人信息流程中的安全防控。

作为本次极氪获得三个体系证书的亲历者，BSI大中华区董事总经理张翼翔表示，在审核过程中，BSI看到极氪汽车从创建伊始，始终关注信息安全管理在组织内部的积极推进，彰显企业基业长青的远见卓识与国际化视野，也彰显了极氪汽车锐意进取的创新精神，相信基于三体系标准的导入，将进一步巩固极氪汽车在车联网领域的领先地位。

BSI 大中华区项目副总陈玉群表示极氪科技通过BSI严格的审核认证，获得ISO/IEC 27001 、 ISO/IEC 27701和ISO 38505三个体系认证，表明极氪科技对数据和信息安全以及用户隐私保护问题的承诺和实践能力。极氪在业务扩展的同时，将信息安全、数据及隐私保护以及数据治理方面提升到公司战略层面，并在更广泛的消费者端口深入拓展隐私保护和数据治理的重要标志。



BSI 大中华区项目副总陈玉群（左）与极氪智能科技副总裁刘昊（右）合影

极氪智能科技（英文名ZEEKR）作为全新高端智能纯电汽车品牌。秉持平等、多元、可持续的核心价值，重点聚焦智能电动出行前瞻技术的研发，打造专属极氪模式。极氪旗下首款车型ZEEKR 001秉承"不做无聊的电动车"的极氪产品理念，定位于“豪华猎装轿跑”。

极氪以“共创极致体验的出行生活”为使命，从产品创新、用户体验创新到商业模式创新，致力于为广大用户带来极致出行体验。通过SEA浩瀚智能进化体验架构的强大载体，极氪不仅打通了科技生态和用户生态，更凭借庞大的产业集群，创新的组织形式，从根本上形成了以用户为中心的广泛创新联盟，让进化因多元的创造力持续发生。

BSI在ICT领域

在ICT领域，BSI 始终处信息安全标准的前沿，曾经制定了这一领域的世界上首个标准BS 7799，即ISO/IEC 27001信息安全管理体系的前身。BSI从未止步于此，始终致力于解决新出现的问题，例如，隐私、网络和云安全，这是BSI最有能力为企业提供帮助的原因所在。ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27701均是由国际标准化组织发布的国际标准，是当前信息安全管理和隐私信息管理领域最权威的国际通用标准，在金融、互联网、人工智能、制造、航空运输等各个行业有众多最佳实践。

在过往的几年，BSI与国内多家行业知名企业，诸如华为、荣耀、Vivo、小米主流手机厂商，及阿里巴巴、京东、百度、腾讯等互联网领导企业均保持深度合作。除了提供ICT领域的解决方案以外，作为一家拥有120年历史的全球首家标准机构，BSI同时还提供以国际标准为核心的多样化解决方案。

荣获国际权威信息安全认证，BSI助力极氪守护用户信息安全 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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