国务院：对餐饮、零售、旅游、民航、公水铁运输等特困行业，二季度暂缓缴纳养老保险费

每经记者 张蕊 每经编辑 陈旭 4月6日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，决定对特困行业实行阶段性缓缴养老保险费政策，加大失业保险支持稳岗和培训力度。 会议指出，当前我国经济运行总体保持在合理区间，但国内外环境复杂性不确定性加剧、有的超出预期。世界经济复苏放缓，全球粮食、能源等大宗商品市场大幅波动，国内疫情近期多发，市场主体困难明显增加，经济循环畅通遇到一些制约，新的下行压力进一步加大，既要坚定信心，又要高度重视和警觉新问题新挑战。 要贯彻党中央、国务院决策部署，统筹疫情防控和经济社会发展，抓紧落实中央经济工作会议精神和《政府工作报告》举措，有的可提前实施。把稳增长放在更加突出的位置，统筹稳增长、调结构、推改革，切实稳住宏观经济大盘。 会议指出，保持经济运行在合理区间主要是就业和物价基本稳定，要通过稳市场主体保就业，综合施策保物流畅通和产业链供应链稳定，保粮食能源安全。各部门要针对形势变化抓紧研究政策预案，及时出台有利于市场预期稳定的措施。 对餐饮等特困行业实行阶段性缓缴养老保险费政策 会议指出，当前一些市场主体受到严重冲击，有的甚至停产歇业，必须针对突出困难加大纾困和就业兜底…