那两个从上海来杭州的女人，太诡异了大白来福士酒店

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 今天上午 杭州来福士 突然登上热搜，网上疯传一则视频，一位大白质问两个女子： 视频录制现场是来福士的peets咖啡店，录音环境比较嘈杂，但还是能听到大白问这俩人： 反正你的意思就是，你从上海过来，你这个身份证输进去，是绿码？ 上面这则视频录制的时候，两人已经穿上防护服。而现场从另一个角度的照片可以看到，其中一位女子面对大白的询问，甚至还笑着织毛衣… 来福士是杭州一个规模挺大的商场，人流量不小。这俩女的从上海来，如果是阳性…. 会给多少人带来麻烦？会给杭州防疫工作带来多大的压力？ 且看今日新闻：昨天夜里， 2000余人被临时滞留来福士广场 ，回家都需要落实7+7管理。甚至还有网友表示她滞留在peets咖啡店一整晚，今天早上被带去酒店集中隔离。 而现在大家都知道了那两个女人的真实情况，全杭州陷入愤怒！ 今天中午，杭州官方连续发布两条消息。第一条说明了今天杭州新增了一例无症状感染者，并且公布了流调信息。 虽然没有指名道姓，但明眼人都知道这说的就是视频中的其中一个女人！ 第二条消息，直接坐实了那两个女的刻意隐瞒行程，造成传播风险的事实，…