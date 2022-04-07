携程业绩回暖靠什么机票旅游

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 “2021年是充满变化、挑战和机遇的一年。”携程集团联合创始人、董事局主席梁建章表示，2021年携程集团全年净营业收入为200亿元，恢复至2019年的56%。面对反复的疫情，2021年携程持续创新产品类型、推动数字化改造、丰富合作伙伴，成功实现业绩迅速恢复。 “每一波疫情对旅行平台而言都是一次挑战。”携程机票客服负责人芦晓倩表示，如果国内部分地区疫情出现反复，携程机票订单咨询日进线量就会激增，客服人员将会进入高度承压状态。为应对此类情况，携程运用了相关技术，使得2021年机票退改订单处理效率较2020年提升了78.4%，机票退改自助提交比例已近95%。 网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾认为，由于疫情原因，在过去一年里，旅游企业业绩发展速度均处于低位水平，旅游市场仍处在恢复期。疫情的反复与不确定性让旅游市场“阴晴不定”，因此，“维持稳定”依旧是旅游企业的主要工作。但同时，疫情也给行业带来了新的机遇，携程、同程、飞猪、去哪儿等企业从过去的重增长转变为如今的重质量，通过对旅游产业链上下游的数字化改造，不断提升各环节效率。 疫情暴…