涉及餐饮、零售、旅游…黑龙江省出台“64条”扶持服务业恢复发展_生活报的专栏文章_微信文章_今天看啥

日前，黑龙江省贯彻落实《国家发改委等部门印发的通知》精神，继续做好“六稳”“六保”工作，出台64条具体措施加快推进全省服务业领域困难行业渡过难关、恢复发展。这些行业包括餐饮业、零售业、旅游业、公路水路铁路运输业和民航业。这是记者从黑龙江省发改委了解到的。服务业普惠性纾困扶持措施包括：各级国有企事业单位2022年将房屋出租给服务业小微企业和个体工商户的，中高风险地区减免6个月租金，其他地区减免3个月租金；人民银行哈尔滨中心支行、省银保监局督促辖区内银行严格落实、充分利用国家金融支持实体经济的政策，制定有关实施细则，加大对困难行业特别是服务业小微企业和民营企业的信贷支持力度等20条。餐饮业纾困扶持措施包括：各级餐饮业主管部门引导外卖等互联网平台主动让利，进一步下调服务费标准，降低推广和宣传费用，对优质小微餐饮用户给予一定引流支持，促进餐饮企业恢复发展；各级餐饮业主管部门支持餐饮企业开设连锁直营门店、建设中央厨房或主食加工配送中心。对开设连锁直营门店、建设中央厨房或主食加工配送中心的餐饮企业，择优按照不超过投资额40%、最高不超过50万元的标准给予资金奖励等11条。对零售业纾困扶持措施包括：…