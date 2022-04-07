北京朝阳、顺义通报新增感染者轨迹,涉多个托幼机构、饭店!有幼师…_深圳热线

来源：北京日报客户端 原标题：朝阳、顺义通报新增感染者轨迹，涉多个托幼机构、饭店！有幼师确诊 4月5日16时至6日16时，北京新增本土新冠肺炎病毒感染者7例，其中确诊病例5例、无症状感染者2例；顺义区4例、朝阳区3例。 朝阳区新增3例本土感染者 均为集中管控人员 4月6日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第301场新闻发布会上，朝阳区副区长朱晟介绍，截至4月6日16时，朝阳区新增2名确诊病例和1名无症状感染者，均为集中管控的密接人员，是望京SOHO小金阁阁服装店关联人员。 病例和无症状感染者情况及主要活动轨迹如下： 病例1：住址为金盏乡金盏西村384号，为4月4日通报确诊病例家庭成员，4月6日确诊，临床分型为轻型。 主要活动轨迹： 4月1日，18：00乘坐G66次列车到达北京西站，乘坐地铁后换乘641路公交车至金盏小店村，20：00在金盏乡小店村的徽州鸭头购物，20：05在金盏西村便民烟酒店购物后步行回家，后前往楼下蓝天图文广告店复印，21：00返回家中。 4月2日，7：30骑电动车送孩子前往金盏星河双语幼儿园，7：40骑电动车回家，14：00乘坐地铁前往通州区信德机车店购买摩托车…