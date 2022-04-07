宁夏“三个聚焦”赋能“旅游＋葡萄酒”发展_旅游中国_中国网_中国旅游外宣第一品牌

中国网4月6日讯 宁夏文化和旅游厅紧抓贺兰山东麓葡萄酒独特IP，聚焦重构发展思路、项目落地落实、搭建优质平台三个方面，以旅游赋能，加快葡萄酒产业快速发展。2021年，宁夏成功举办葡萄酒旅游目的地产业发展论坛等活动20余项，推出10条葡萄酒旅游精品线路产品，形成“葡多多”“四季”等葡萄酒文旅主题文创产品，12家列入A级旅游景区的葡萄酒庄销售收入增长38％，推动漫葡小镇成功入选第一批国家级夜间文化和旅游消费集聚区、贺兰山东麓葡萄酒文旅融合模式顺利入选世界旅游联盟旅游助力乡村振兴案例。 聚焦重构发展思路，打造国际葡萄酒旅游目的地。贺兰山东麓葡萄酒长廊是宁夏文化和旅游资源最为富集的地区，有A级旅游景区84家，占宁夏78.5％，全国乡村旅游重点村20个、重点镇2个，各占宁夏59％、66.7％。宁夏将以此为依托，充分利用贺兰山东麓葡萄酒“世界语、国际范、中国风、宁夏情”独特优势，办好中国（宁夏）国际葡萄酒文化旅游节，整合提升沿线产业资源、自然景观、旅游资源、文化遗产等优势资源，将贺兰山东麓葡萄酒文化旅游长廊打造成为以葡萄酒产业为核心，与国际接轨、同世界对话的国际旅游目的地。 聚焦项目落地落实，推动…