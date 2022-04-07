祥源文化17亿“玩”旅游，抄底还是祝_深圳热线

疫情之下，旅游业遭遇重创。祥源文化却逆势拟以17亿元，收购控股股东旗下旅游资产，是抄底还是祝 2017年，百亿富豪俞发祥入主风波中的万家文化，之后多年无所作为。 此番，祥源文化顶着行业风雪玩旅游，短期内的风险是显而易见的。 17亿大收购 动漫及衍生业务难有大的突破，祥源文化（600576.SH）终于再一次拿起了并购的武器。 公司决定以17亿元对价，收购控股股东祥源控股旗下百龙绿色、凤凰祥盛、黄龙洞旅游、齐云山股份等5家公司股权，进军旅游行业。 以上拟被收购公司的主要资产，是位于湖南大湘西以及安徽地区相关景区，观光电梯、索道、游船等旅游项目的经营权。 其中，仅百龙绿色一家公司的估值就高达12.86亿元，增值率高达2715.92%。百龙绿色是一家控股型公司，旗下主要资产是百龙天梯94.46%股权。 百龙天梯位于张家界武陵源景区，垂直高差335米，运行高度326米，被称为“世界上最高、运行速度最快、载重量最大的电梯”，并载入吉尼斯世界纪录。 游客乘坐观光电梯的费用，是百龙天梯的最主要收入来源。这与张家界景区的游客接待量息息相关。 2020年，受疫情影响，百龙天梯游客接待量由上年的519.22…