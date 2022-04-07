供应链须保持灵活性，以满足由数字化发展不均衡带来的新兴需求

物流行业应持续以人为本：成功的数字化转型需要企业管理团队和员工的相互协作

德国波恩2022年4月7日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 了解新兴技术为物流行业带来的潜在变革及其发展速度，对于我们提前为未来工作模式做好准备至关重要。放眼未来，虽然数字化转型不断提速，但物流行业要实现整体转型仍需数十年的时间，而且这对于不断完善供应链以满足新兴客户需求非常重要。这其中，人才管理将发挥关键推动作用，通过整体规划在职场实现技术、健康安全、可持续性和多样性等多方面需求。



物流行业持续以人为本

最新发布的DHL趋势报告《物流行业未来工作模式》第二篇介绍了未来由增强和自动化技术所带来的行业工作前景。在两种趋势在某些方面得以实现的情况下，DHL所预见的未来工作前景主要涉及以下六个供应链细分领域，包括仓储运营、长途运输、最后一公里交付、后台运营、客户服务和供应链规划。

DHL客户解决方案与创新部门欧洲创新与趋势研究副总裁Klaus Dohrmann指出：“我们深知物流行业数字化转型不会一蹴而就，但我们目前处于关键转折点。实现行业的数字化转型需要以人为主导，并加速技术变革。因此，我们须要从现在就开始为今后行业实现技术增强和自动化着手准备，并激励员工在塑造未来工作模式的进程中发挥积极作用。”

利用增强技术等智能方式，仓库管理员和快递员不仅可以提高工作效率和安全性，还可以减少体力与脑力劳动量。另外，随着远程办公的普及和应用，办公空间需求也将减少，将更多空间让位于仓储等物流功能。

通过自动化技术，机器与协作机器人可全天候高效执行操作任务并实现近乎“零失误”，在全面数字化的物流行业中持续维护、优化和拓展业务运营。与此同时，人工劳动力则将流向从事维护和优化等保障供应链运行的工作。

将增强和自动化技术应用于供应链有其优势，但也将带来不同的挑战。因此，DHL预计在未来10至20年内，这两项技术均无法实现在供应链内的完整应用。

物流行业向未来工作模式转型需要经过细致的规划、积极的管理、开放的沟通、激励和务实的领导力，以及其他新颖的方式。以上可归纳为三个核心要素，即新的领导力和角色，新的职业培训和发展，以及新的工作模式和环境。

“我们是一家以人为本的企业，”DHL咨询合伙人兼董事总经理Jana Koch表示：“员工是我们实现服务和商业价值的根本，因此，我们旨在让所有员工都能参与到数字化变革中，并发挥积极的作用。”

企业管理层对员工积极参与未来工作模式变革的引导至关重要，可帮助企业顺利渡过转型期，并通过进阶的技能培训支持员工实现职业发展。物流行业也需要与政府机构、社会组织及其他行业沟通和合作，在转型中实现人才的充分调动。

去年12月，DHL发布了该报告第一篇。通过对物流和供应链领域7,000多名行业人士进行调研，报告指出：劳动力短缺、千禧一代对灵活办公模式的需求，以及疫情催化远程办公成为新常态，这三方面因素是劳动力数字化转型的主要驱动力。物流行业未来工作模式也将面临更多机遇和执行层面的思考。

DHL趋势报告指出：未来几十年物流行业将全面应用增强和自动化技术 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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