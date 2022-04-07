停车场管理制度(内蒙古自治区城市停车场管理办法)_深圳热线

第一章 总则 第一条 为加强停车场的建设和管理，保障城市道路交通安全、畅通，根据有关法律、法规的规定，结合本市实际，制定本办法。 第二条 本办法所称停车场是指供机动车和非机动车停放的露天或室内停车场所。 停车场分为公共停车场和专用停车场。公共停车场是指为社会车辆提供停车服务的场所和停车泊位；专用停车场是指为本单位车辆停放的场所或私人停车场所。 第三条 本办法适用于呼和浩特市城市规划区范围内停车场的规划、建设和管理工作。 第四条 城市管理部门是城市规划区范围内停车场的行政主管部门，具体负责城市道路道牙以上停车场的管理工作；公安交通管理部门负责道牙以下道路临时停车泊位及地下停车场的管理工作。 发展改革、城市规划、建设、公安、交通、国土资源、工商等部门应当按照各自的职责，协同做好停车场规划、建设和管理工作。 第二章 停车场规划与建设 第五条 停车场管理部门应当根据本市国民经济与社会发展规划、城市总体规划、土地利用总体规划和交通需求状况，组织编制公共停车场专业规划，经市规划行政主管部门审核报市人民政府批准后实施。 第六条 公共停车场建设应当遵循节约和集约利用土地的原则，充分利用地下空间建设地下…