世界旅游组织：国际旅游逐步恢复 但面临压力 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

全球新冠疫情大流行以来，国际旅游业受到广泛冲击。今年年初，虽然国际旅游业复苏势头有所改观，但伴随俄乌冲突的发生，以及许多与疫情相关的旅行限制仍在实施，国际旅游业整体复苏环境仍面临多重压力。 根据联合国世界旅游组织本月披露的数据，国际旅游业在今年1月继续呈现良好的复苏态势，一扫去年同期的疲软态势。数据显示，今年1月全球国际抵达人数同比增加了一倍多。同时，1月全球国际抵达游客人数增加了1800万，相当于去年全年的总增幅。 尽管这些数据证实了去年已经出现的积极趋势，但1月国际旅游业的复苏步伐仍受到了奥密克戎变异毒株传播和多个地区重新实施旅行限制的影响，今年1月的国际游客人数也仍比疫情大流行前水平低六成以上。 从地区上看，几乎所有地区国际旅游业1月都出现了明显复苏态势，其中，欧洲和美洲地区表现最为强劲，国际抵达人数同比分别增长了近两倍和近一倍。但与疫情前水平相比，这两个地区的国际抵达人数仍约为疫情前水平的一半。 中东和非洲地区国际抵达人数在1月也实现了同比50％以上的增长，但与2019年相比，这两个地区分别下降了63％和69％。亚太地区1月同比增长44％，但由于一些目的地仍限制非必要旅游，导致…