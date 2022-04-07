“露营风”悄然“出圈” 乡村经济迎新“风口” 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

“朋友圈三分之二的人在露营，剩下三分之一的人在看别人露营。”“身边一半的人在露营，另一半的人在去露营路上。” 在刚刚过去的清明假期，户外露营在佛山火了。恰逢晴好天气，市民在做好防疫工作前提下，纷纷拎上帐篷、折叠桌椅以及美食等，前往“家门口”的河岸、绿地，尽情享受难得的春日野趣。 城市公园以及乡村中的露营帐篷正变多，并成为一道有趣的城市“风景线”。伴随佛山“露营风”劲吹，当地的乡村经济业态更丰富，公园城市建设也迎新“风口”。而如何在满足市民不断提升的品质生活需求之上推动城市公园建设，也将考验城市规划及设计者的能力。 “诗和远方”在家门口 “小长假很难得，出门逛一逛，露营一下。”在清明假期，家住佛山禅城的市民熊先生，就决定“远离”一下大城市，带上爱人，约上三五好友，还捎上了自己心爱的小狗，到乡下一起体验一下露营。 说走就走。熊先生收拾好露营用的帐篷、工具，以及买好食品补给，立刻踏上了出行之路。“之前也喜欢在城市公园、河岸边露营，这一次能出远门感受一下户外露营，内心还是很兴奋的。”熊先生说，现在，露营已经成为自己在工作忙碌之余放松自己的一个重要生活方式。 家住佛山顺德的蓝小姐，也选择在清明假…