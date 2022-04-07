[旅游｜清明出行数据：本地游客玩出花样，最看重参与感_TOM旅游] 马蜂窝大数据显示，“本地游”“周边游”资源丰富的城市在 假期热度榜 上领跑。64%的旅行者选择花1至2天时间，在城市周边露营、骑行或是徒步。“北京露营”搜索热度同比增长60%，“千岛湖骑行”是假期最受关注的 骑行线路 。 本地游客玩出花样 北京是假期期间玩乐热度最高的城市，诸多本地游客自驾前往郊区度假，同样得益于本地游客的广州和成都紧随其后。值得关注的是，今年清明小长假，除了知名景区，春花正盛的城市公园也很火爆。北京植物园节日期间热度涨幅近150%，前来赏花、野餐、遛娃的游客连日来络绎不绝。马蜂窝“春日赏花地图”推荐的广东海珠国家湿地公园也在假期迎来了大批赏樱游客，热度涨幅高达142%。 比起纯粹的赏花踏青，年轻人更希望在其中获得更多“参与感”，露营、徒步、骑行等接触自然与玩乐两不误的周边游项目成为了今年清明小长假热度最高的三大玩法，这些玩法主要由本地游客带动，在周末和假期时均可开展。马蜂窝数据显示，本次清明假期，“徒步”“骑行”相关搜索热度平均涨幅超过70%。其中，能够欣赏江南的无边春色的“千岛湖骑行”则凭借185%…