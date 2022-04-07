[涉餐饮、零售、旅游……黑龙江64条法子扶持处事业恢复成长,照海穴 ,棹字怎么读 ,炤 ,赵组词] 当前位置： 首页 > 产品动态 > 正文 涉餐饮、零售、旅游……黑龙江64条法子扶持处事业恢复成长 时间：2022-04-07 15:43:19 来源：本站 阅读：4482478次 日前，黑龙江省贯彻落实《国家发改委等部门印发的通知》精神，继续做好“六稳”“六保”工作，出台64条具体法子加速推进全省处事业规模坚苦行业渡过难关、恢复成长。这些行业搜罗餐饮业、零售业、旅游业、公路水路铁路运输业和平易近航业。 餐饮业纾困扶持法子搜罗：各级餐饮业主管部门指导外卖等互联网平台自动让利，进一步下调处事费尺度，降低推广和宣传费用，对优质小微餐饮用户给以必然引流撑持，促进餐饮企业恢复成长；各级餐饮业主管部门撑持餐饮企业开设连锁直营门店、培植中心厨房或主食加工配送中心。对开设连锁直营门店、培植中心厨房或主食加工配送中心的餐饮企业，择优按照不跨越投资额40%、最高不跨越50万元的尺度给以资金奖励等11条。 处事业普惠性纾困扶持法子搜罗：各级国有企事业单元2022年将衡宇出租给处事业小微企业和个体工商户的，中…