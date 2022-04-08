广西恢复跨省旅游及“机票+酒店”经营业务 推进市场复苏_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

广西壮族自治区文化和旅游厅8日发布通知，鉴于当前广西疫情防控形势趋于平稳，民众出游意愿增强，自即日起，广西各旅行社及在线旅游企业可有序开展跨省团队旅游及机票+酒店经营业务，积极推进旅游市场复苏。 通知指出，各地旅行社及在线旅游企业不得组团前往国内中高风险地区所在省(区、市)旅游，不得承接来自中高风险地区所在省(区、市)的旅游团队，不得组织中高风险地区游客外出旅游。 各地文化和旅游行政管理部门要加强对本辖区旅行社及在线旅游企业经营活动的监管与指导，督促企业严格落实国家和广西的各项防控措施与指引，认真负起疫情防控主体责任，加强对导游和旅行社从业人员及游客的健康管理，强化落实各项防控措施，确保经营活动安全规范有序。 同时，各地文化和旅游行政管理部门要指导旅行社和在线旅游企业加强风险评估和分析，及时了解掌握旅游目的地和客源地疫情形势和防控政策，妥善安排团队旅游线路。对出现中高风险地区的省(区、市)，立即暂停旅行社及在线旅游企业经营该省(区、市)跨省团队旅游及机票+酒店业务。 行程中一旦发生突发疫情或疑似感染病例时，要严格按照当地疫情防控机构要求和指引，及时调整或取消行程、停止旅游活动，并配合有…