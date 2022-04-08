旅游、酒店餐饮板块震荡走高 云南旅游涨停 君亭酒店等大幅拉升 _ 东方财富网

旅游、酒店餐饮板块8日盘中震荡走高，截至发稿，旅游板块方面， 云南旅游 涨停， 天目湖 涨近8%，凯撒旅游涨近6%；酒店餐饮板块方面， 君亭酒店 涨逾8%， 金陵饭店 涨幅超5%%。 消息面上，经文化和旅游部数据中心测算，2022年清明节假期3天，全国国内旅游出游7541.9万人次，同比减少26.2%，按可比口径恢复至2019年同期的68%；实现国内旅游收入187.8亿元，同比减少30.9%，恢复至2019年同期的39.2%。 疫情反复波动，政策支持成为行业稳定的“压舱石”。日前文旅部办公厅印发《关于抓好促进旅游业恢复发展纾困扶持政策贯彻落实工作的通知》。该通知从税费、金融、 保险 、保证金政策入手，结合精准防疫落实、政策宣传解读、企事业工会活动对接，并通过评价和反馈形成闭环落实指导。 中银证券 研报 指出，该通知的出台是对“服务业纾困政策”的延展，有望利好文旅企业近期的纾困和未来业务的恢复和步入正轨。 万联 证券 表示，今年清明小长假国内旅游市场遇冷，多地疫情爆发打击国内游客踏青出行意愿。新一轮新冠疫情爆发短期内将对旅游行业造成较大冲击，拖累行业复苏进程，旅游市场行情面临阶段性回调。…