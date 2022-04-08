帮助餐饮、零售、旅游、运输、民航等特困行业企业渡过难关 助企纾困 天津拟推出多项扶持措施_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

新型冠状病毒感染的肺炎疫情快报 天津学懂弄通做实十九大精神网上学校 新时代新作为新篇章学懂弄通做实十九大精神 天津北方网讯： 国务院6日召开常务会议，再推纾困政策。记者从市发改委获悉，为帮助餐饮、零售、旅游、公路水路铁路运输、民航等特困行业渡过难关，本市已经起草了服务业领域困难行业恢复发展的多项助企纾困扶持措施，目前正在公开征求意见，即将推出实施。 服务业方面，本市正在研究2022年对缴纳房产税、城镇土地使用税确有困难的纳税人给予减免相关政策，符合条件的服务业市场主体可以享受。拟将阶段性降低本市失业保险缴费费率至1%政策延续至2023年7月31日，对不裁员、少裁员的企业继续实施失业保险稳岗返还政策。 餐饮业方面，今年拟对按市、区疫情防控指挥部要求定期核酸检测的餐饮企业员工，给予免费检测。鼓励有条件的区对餐饮企业免费开展员工定期核酸检测，对企业防疫、消杀支出给予补贴支持。引导互联网平台企业对疫情中高风险地区所在的区行政区域内的餐饮企业，给予阶段性商户服务费优惠。对受疫情影响严重的餐饮业等行业企业，指导金融机构适当通过下调贷款利率、提供新增融资、增加信用贷款等方式，支持相关企业战胜疫情冲击…