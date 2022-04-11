上海2022年4月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 益方生物，一家位于上海张江的临床阶段生物科技公司，近日首次公布了其口服KRAS G12C抑制剂在癌症患者中的临床数据。这些数据在4月8日至13日在美国新奥尔良举行的美国肿瘤研究协会（AACR）年会上以两张电子海报的形式呈现。

KRAS G12C突变是一种致癌驱动因素，发生在大约15%的非小细胞肺癌（NSCLC），3%的结直肠癌（CRC）和约1%的其他实体瘤中。D-1553是由益方生物自主开发的一款新型，高效且口服的KRAS G12C抑制剂。在一项针对携带KRAS G12C突变的晚期或转移性实体瘤患者的国际多中心一期研究中，D-1553在22例患者中耐受性良好，没有任何剂量限制性毒性。在21例可评估的患者中，观察到19.0%确认的肿瘤客观缓解率，达到了85.7%的疾病控制率。在剂量水平低至每天300mg时已观察到肿瘤缓解。在另一项由上海胸科医院陆舜教授为主要研究者，针对携带KRAS G12C突变的非小细胞肺癌（NSCLC）患者的研究分析中包括了59例患者，其中52例为可评估患者，肿瘤客观缓解率达到40.4%，疾病控制率高达90.4%。这些患者均为晚期或转移性癌症患者，大多数已经接受了二线或二线以上的系统性抗癌药物治疗。

益方生物总经理王耀林表示，"我们非常高兴在2022年AACR年会上报告D-1553的临床数据。我们的临床产品管线涵盖癌症和其他重大疾病的治疗领域，D-1553是其中的关键产品。据我们所知，这次报告中包括的患者例数是目前公开报道的由国内药企自主开发的KRAS G12C抑制剂治疗患者人数最多的。我们将致力于不断推进这款药物的临床研究，进一步评估其单药和与其他药物联用在癌症患者中的有效性，并期望未来带给KRAS G12C突变的癌症患者更多的治疗选择。"

益方生物KRAS G12C抑制剂D-1553在一期临床试验中取得积极成果 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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