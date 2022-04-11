神秘普洱茶！对话何青元：稀缺的尽在西双版纳 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

导语： 何青元是谁？云南农业科学院茶叶研究所所长，西双版纳普洱茶研究院长，一位深耕西双版纳沃土的茶叶科研学者，著作等身。其公道正派、治学严谨，待人诚恳，乐于助人。对普洱茶未来成为“第七大茶类”的理论奠基在学术素养上颇有建树，因此，我称何青元兄为“第七大茶类”的理论奠基人。我们相识在云南省政府“擦亮普洱茶金字招牌”调研组，一见如故。在中国普洱茶第一村，我们就西双版纳普洱茶和云茶产业发展的相关问题进行了一次愉快的对话。 ▲何青元和我在老班章111号对话 石一龙：在老班章寨子里与您相遇，很有缘分。为什么说老班章是“普洱茶皇帝”，“班章为王”的老班章究竟好在哪里？ 何青元： 我在上世纪90年代末期就听到这个说法，叫作“班章为王，易武为后”，这个是市场形成的一个认知。当时喝普洱茶主要在华南地区，特别是以广东芳村为主，后来是深圳、东莞、珠海。他们最开始喝到的是国营勐海茶厂的茶，勐海茶厂的好茶当时也有很多，其中很独特的茶叫大白菜。 大白菜用的是新班章的茶，当时国营勐海茶厂在新班章有个收购组，村民做的茶都要全部收。那时候我在国营勐海茶厂工作，觉得大白菜茶非常有特色，就去追溯大白菜主要用料是哪里？才发现…