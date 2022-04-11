沙门氏菌污染巧克力格外严重 费列罗被曝出问题 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

费列罗又出事了？由于旗下巧克力产品健达奇趣蛋涉嫌关联欧洲多起儿童感染沙门氏菌病例，最近，意大利巧克力生产商费列罗暂时关闭了其位于比利时的一家工厂。消息一出，不少消费者担心，中国市场在售的费列罗，会不会有类似问题呢？ 4月9日深夜，针对费列罗巧克力涉嫌沙门氏菌感染一事，费列罗中国官方微博道歉并回应称，由中国生产以及进口至中国（包括在途与官方渠道在售）的全线健达产品，均与涉事的生产工厂无任何关联，不在此次召回范围内。 线下超市费列罗正常销售 据央视财经报道，近日，由于旗下巧克力产品健达奇趣蛋涉嫌关联欧洲多起儿童感染沙门氏菌病例，当地时间4月8日，费列罗决定暂时关闭其位于比利时的一家工厂。同时，费列罗开始在英国、爱尔兰、西班牙、美国、澳大利亚等多国召回多款产品，涉及多个批次 。 昨日上午，记者探访了武汉武商超市、中百仓储、家乐福等多家大型连锁超市，包括健达奇趣蛋在内，费列罗产品均正常在架售卖。 在武商超市胭脂路店，记者看到，也有消费者注意到了相关新闻，正拿着费列罗巧克力询问工作人员，想知道能否正常购买。工作人员回应，最近没有接到下架通知。 记者仔细查看在售费列罗相关产品外包装看到，经销商为费…