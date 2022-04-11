中国开放要逐步进行 五一自由跨省出行或难实现 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网4月11日讯 新冠肆虐，中国专家在一周内有各种不同的言论，包括 中国工程院院士 钟南山、 中国疾控中心流行病学首席专家 吴尊友、 汕头大学病毒学专家 常荣山等。 钟南山：中国当前不适用完全开放，开放要逐步进行 4月8日，中国工程院院士钟南山在南开大学进行主题为《科学指导抗疫，勇攀医学高峰》的远程授课，对目前疫情形势进行了最新研判。他认为，中国当前形势下，“完全开放是不适用的，动态清零是可取的，但要进行逐步开放的政策”，他还提出，根据我国“动态清零”的政策，建议使用异种疫苗作为序贯接种。 吴尊友：全员核酸检测是最有效的策略措施 4月7日，中国疾控中心流行病学首席专家＠吴尊友 在微博发文，解读近期疫情相关热点表示：要实现社会层面清零，全员核酸检测是最有效的策略措施。以清零为目的的核酸检测，一要快，二要全。奥密克戎毒株确诊病例一般在首次出现症状前1-2天开始向体外排出病毒。第三天核酸检测，才有意义。全员筛查必须快，而且，第二轮、第三轮、第四轮筛查，必须接二连三，一轮接着一轮连续开展，就能很快实现社会层面清零。 在吴尊友看来，对于上海这样一座具有2700万人口的超大城市来说，如果在2- …