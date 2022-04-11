孙小荣：当前中国旅游的基本矛盾 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

无疑，当前中国旅游发展的基本矛盾： 是人民日益增长的自由行渴望与疫情防控不流动不放松之间的矛盾；是旅游高质量发展的进程与屡遭终止的旅游市场之间的矛盾；是政府部门纾困帮扶政策与旅游行业、企业生死存亡之间的矛盾。 苦熬两年，截止2021年底，我们似乎看到了市场复苏的可能性。 一方面是两年来逐渐探索出的“精准防疫，动态清零”举措，基本将疫情的传播控制在局部地区，没有发生大范围的群体性传播。 另一方面，新冠病毒本身在发生变异，其传播性和致死率大为降低；而疫苗的普及，使得重症病例也大为降低。社会民众在心理层面，不再像当初那样对疫情充满恐慌，具备了心理免疫。 即便去年年底发生西安危情，也毕竟只是一座城市的“破防”，全国大部分地区处于清零状态。 尤其是北京冬奥会的成功举办，外籍运动员、教练员的入境，并没有引发大规模的境外输入案例，这无疑让人们看到了“胜利的曙光”。疫情防控的“中国方案”给老百姓吃了颗定心丸，确立了自信心。 行业专家、旅游企业，甚至对放开出入境游，充满期待。 但是疫情跟我们开了个不友好的玩笑，目前来看，这一切美好的期待，又被终止了，而且，有些变本加厉。 毫不夸张地说，如果前两年中国旅游…