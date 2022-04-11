4月4日-10日去过这些地方人员速报备！​陕西一地通告：关停、停运、限行、停课

西安经开紧急寻人 4月10日晚，西安经开发布紧急寻人的通告，具体内容如下↓↓↓ 经流调， 西安市1名新冠病毒核酸检测阳性人员，曾于4月7日晚20时至4月8日上午10时左右，在草滩九路与锦城二路路口公共卫生间及周边停留 。 为及时有效阻断疫情传播风险，请上述时段在该地点及周边停留的人员立即向所在社区（村）、单位或酒店报备，按照属地疫情防控指挥部要求分类落实防控措施。已到外市人员请立即向当地疫情防疫部门报备。前往报备途中请严格落实防疫要求，做好个人防护，并不得乘坐公共交通工具前往。 请接到报备的社区（村）、单位和酒店及时分类落实相关人员管控工作，并将信息反馈至经开区疫情防控指挥部。如隐瞒、缓报相关情况，造成疫情传播扩散的，将依法追究相关人员责任。 经开区疫情防控指挥部办公室电话：029-83663228 029-83663218。 西安部分客运站停运 ※西安城西客运站 因沣东新城目前实行全域临时静态管理，高速路口封闭，车辆无法通行，城西客运站所有车辆暂停发车，恢复时间待定。 ※西安纺织城客运站 受疫情影响，西安纺织城客运站全部班线暂时停运。 ※西安城北客运站 庄里、富平班线暂时停发，三原班…