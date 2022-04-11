旅游 广西南宁：全域旅游推动文旅产业高质量发展_TOM旅游

南宁国际民歌艺术节 南宁市文化广电和旅游局供图 新华书店里别具特色的阅读环境让读者有了更独特舒适的 阅读体验 ；青秀山风景区里五彩斑斓的鲜花悄然绽放，吸引众多市民打卡拍照；方特东盟神画园里精彩纷呈的娱乐演出秀和充满异国风情的 特色建筑 获得游客的称赞…… 近年来，广西南宁紧紧围绕广西全域旅游示范市创建标准，加快建设区域性国际旅游中心城市，助推南宁文化和旅游深度融合、高质量发展。 高位推进，凝心聚力做大产业 近日，南宁牛湾文化旅游岛开工仪式举行。据了解，南宁牛湾文化旅游岛以建设“南宁文化休闲会客厅、东盟珠宝玉石产业服务中心、广西婚庆文旅产业先锋、南宁生态人居新典范”为目标，建成后将成为宜业、宜创、宜游、宜居的大型综合体，开创南宁全龄阶段文旅生活和“离尘不离城”的人居蓝图模式。 “南宁一直非常重视创建广西全域旅游示范市工作，从机制、规划、政策、资金等方面加强保障，形成了上下联动、齐抓共管的工作合力。”南宁市文化广电和旅游局相关负责人介绍，南宁强化顶层设计，科学编制了文化和旅游业发展“十四五”系列规划，加快《南宁市全域旅游促进条例》立法进程，健全高质量发展支撑体系，出台了《南宁市加快文化旅游…