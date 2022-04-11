旅游 眉山竹旅好神奇_TOM旅游

于农村长大的我，竹实在是太普通不过了。 我的故乡紧邻 大凉山麓 ，老家的房前屋后，一簇簇、一丛丛、一片片的慈竹、苦竹、水竹、金竹，茂盛地生长着。 编只箩筐 ，扎个扫帚，就到竹林里砍根竹子，经过父母的巧手，竹就变成了想要的模样。竹也是很好的柴禾，竹的枝丫，或枯死的老竹，所产生的滚滚热量，能把深藏在食物中的人间至味给拽出来。而且，竹燃烧时发出的“嗤嗤”声，经灶里溢出，就像人爽朗的笑声，能把人的魂儿勾走。 竹林湿地公园一角 摄影刘友洪 在此我要申明，我说竹的普通，并无意要去冒犯竹的高洁。历代 文人墨客 常以竹的纯洁、虚心和挺拔的特性，比喻人的高尚品格，留下了“门前万竿竹，堂上四库书”“无肉令人瘦，无竹令人俗。人瘦尚可肥，士俗不可医”等耳熟能详的警言妙句，竹也在书画四君子中占得了一席之地。我曾写过篇散文《故乡的那片竹林》，文中我以匍匐的姿态，回望儿时的乐园，竹带给我童年许多的乐趣。当我们俯下身来，与竹平视，我们发现，竹确是极其普通的——论斤称，一斤也卖不了几个钱。不然古代用来书写的竹简，又怎么能够大量普及呢？ 至少到眉山工作前，我是这样认为的。但在眉山看了几个地方后，我不觉汗颜起来，我确实太孤…