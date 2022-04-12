A股“大反攻”：酒店餐饮、旅游、机场板块集体大涨 3000亿免税龙头涨停_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

4月12日午后，A股迎来了大反攻。在证券、银行板块的带领下，大盘直线拉升。 截至收盘，上证指数报收3213.33点，涨幅1.46%。深证指数、创业板指涨幅均超2%。两市超3800只个股上涨。沪深两市今日成交额9165亿，较上个交易日缩量474亿。 酒店餐饮、旅游、机场板块涨幅居前 盘面上，消费类板块集体走强。酒店及餐饮板块涨幅最大，达9.87%；旅游板块大涨8.05%；机场航运板块涨6.97%。零售板块掀起涨停潮，有16只个股涨停，3000亿市值的免税店龙头中国中免封板。 消息面上，4月11日，文化和旅游部办公厅再次印发《关于进一步调整暂退旅游服务质量保证金相关政策的通知》指出，为进一步用好旅游服务质量保证金政策，支持旅行社行业纾困发展，文化和旅游部决定，旅行社可全额暂退保证金或暂缓交纳，补足保证金期限延至2023年3月31日。 证监会等三部门：鼓励支持社保养老金等将更多资金配置权益类资产 4月11日，证监会、国资委和全国工商联共同发布《关于进一步支持上市公司健康发展的通知》，进一步支持上市公司发展，维护资本市场稳定。 鼓励和支持社保、养老金、信托、保险和理财机构将更多资金配置于权益类…