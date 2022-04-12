美股异动 携程(TCOM.US)盘前涨4.7% 国务院发布通知要求全力畅通交通运输通道_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动
格隆汇4月12日丨携程盘前涨4.7%，报22.5美元。国务院近日发布通知，要求全力畅通交通运输通道，严禁擅自阻断或关闭高速公路、普通公路、航道船闸。不得擅自关停高速公路服务区、港口码头、铁路车站和航空机场，或擅自停止国际航行船舶船员换班。 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！价值型驱动！ 推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展。 独角兽！权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！ 中文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/ehz.pdf 英文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/enehz.pdf 财经贝EHZ私募认购开启，开盘即百倍！ 财经贝EHZ私募认购平台： https://h.cjz.vip 财经贝EHZ客服： QQ：369997928 Telegram：@ehzvip 邮箱：[email protected]