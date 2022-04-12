大奇迹日！A股突然强势逆转，酒店、餐饮集体涨停！发生了什么？_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

今日A股，早盘还处于弱势震荡之中，超3000只个股下跌，而午后开盘不久，各主要股指均直线拉升翻红，并大部分以几近最高点收盘。 以沪深300指数为例，盘中仅约20分钟的时间内，指数大涨逾2%。盘面上，绝大部分行业板块上涨，其中酒店餐饮表现尤为突出，板块指数几乎涨停，飙升9.84%，创该指数历史最大单日涨幅，旅游、白酒、证券等板块也大幅上扬。 政策底、估值底初步形成 市场的急剧反转，原因有多种。一方面今年以来利好政策不断。LPR连续下调；国务院金融稳定发展委员会召开专题会议，会议对对宏观经济、中概股等问题均做出重要指示；房地产、交通运输、新能源等行业政策一个接一个。政策底近期成为各大媒体报道和券商研报中的热词。 4月11日晚间，证监会、国资委、全国工商联三部门再次联合发布关于进一步支持上市公司健康发展的通知，明确对各类市场主体一视同仁，不设置任何附加条件和隐形门槛；依法依规支持上市房企积极向新发展模式转型；免除上市公司2022年上市初费和年费、网络投票服务费等费用；鼓励和支持社保、养老金、信托、保险和理财机构将更多资金配置于权益类资产等12条措施。 另一方面，经过今年以来的持续调整，A股的…