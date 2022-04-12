北京新增4例确诊病例 提醒：近期非必要不出京 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网4月12日讯 4月11日，北京市政府新闻办公室组织召开北京市新冠肺炎疫情防控工作第305场新闻发布会，市委宣传部对外新闻处处长田伟主持。会上， 北京市疾病预防控制中心副主任、全国新型冠状病毒肺炎专家组成员庞星火通报北京市最新疫情，发布健康提示： 4月9日16时至11日16时，本市新增本土新冠肺炎病毒感染者4例，均为确诊病例；朝阳区1例、丰台区3例。 感染者122。 为感染者115的同事，现住址及工作地点均与感染者115相同。4月8日作为感染者115的密切接触者进行集中隔离，4月9日出现发热、头痛等症状，报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型为轻型。 感染者123、124、125。 现住丰台区东铁匠营街道东木樨园14号楼。4月4日作为感染者96的同楼层密切接触者进行集中隔离，期间多次核酸检测结果均为阴性，4月11日报告核酸检测结果为阳性，已转至定点医院，综合流行病史、临床表现、实验室检测和影像学检查等结果，当日诊断为确诊病例，临床分型均为轻型。 庞星火表示， 已对上述感染者开展流行病学调查和密切接触…