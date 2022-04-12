宁夏沙湖11日起面向本地游客发行2022旅游年卡 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

中国网4月12日讯 春暖花开，阳光和煦，正是肆意出游的好时节。沙湖为感谢广大游客一直以来对景区的支持，特面向宁夏本地游客独家发行2022沙湖畅游年卡，此次年卡特惠销售时间自4月11日起，截至5月20日。 据悉，去年推出的年卡只限游览湖东湿地游线一次，但本次2022沙湖畅游年卡不仅是实名制的电子年卡，还包含了原价198元的湖东湿地游线全年无限次游览，售价仅为129元。购买年卡时进入微信“宁夏沙湖”公众号，点击底部“年卡购买－年卡中心”即可购买。此次年卡使用有效期自购买认证完成之日起至2023年3月31日，可以不限次、不限天任意入园游览（其中五一、十一不享受优惠）。 与此同时，还可凭借电子卡认证信息，享受景区内二消项目相应折扣优惠。包含《飞越沙湖》飞行体验馆和《沙湖传奇》马术剧6折优惠，景区自营餐饮美食8折优惠，部分沙水娱乐项目8折优惠，浪漫唯美的蛋蛋屋、地球仓等沙湖自营住宿8折优惠等（五一、十一、端午、中秋等法定节假日不享受优惠）。 除此之外，拥有年卡也能轻松领略沙湖一年四季的不同风景。在春天温暖的阳光下踏青观鸟，感受生机勃勃的自然活力；在夏天滚烫的气温里玩沙冲浪，夜色下体验一场大漠里的…