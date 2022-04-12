金山岭杏花节：诗意香醉迎宾 隔屏探香长城 旅游 大众新闻网—大众生活报官网

【点睛】随着“杏福来邀约 云游金山岭”系列网络直播活动在金山岭长城景区启动，2022年承德赏花季暨第十届金山岭长城杏花节4月9日拉开帷幕。十万野山杏花绽放长城内外，金山岭长城最美盛花期来了！跟随金山岭长城农民摄影家周万来的镜头，我们一起隔屏探花香吧。 2022年金山岭长城杏花节持续打造“云游金山岭”品牌，采用“线上直播”形式，把“杏花春雨润长城”的芬芳盛景继续呈现给广大网友。 2022金山岭长城杏花节不仅在滦平融媒抖音账号、金山岭长城景区“两微一抖”平台、长城老郭抖音账号、长城摄影师杨东抖音账号进行直播，同时吸引了多家央媒和省级主流媒体，以及市、县级媒体，知名网络大V、旅行达人、短视频达人等竞相转发。 金山岭长城依托其“万里长城 金山独秀”长城文化资源及十万亩山杏花的自然资源，精心打造了“金山岭长城杏花节”旅游节庆活动，2022年已是第十届金山岭长城杏花节了。 历经十年的品牌培育和文化积淀，金山岭长城杏花节从无到有，从有到优，已发展成为承德市独具特色的文旅品牌活动，是弘扬长城文化、宣传滦平当地生态资源的重要载体，并于2016年荣获“最美中国·全国首批最具影响力特色节庆活动”的荣誉称号，…