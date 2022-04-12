【新盘发现】享片区多元配套，大运新增两栋超高层住宅：星龙园_深圳热线

深圳持续了3、40年的快速大规模建设，城市建设与发展逐渐从粗放型增量走向精致型存量的更新轨道。 龙岗中心区及大运片区的发展轨道更加重叠，一边较大规模的净地开发，一边是城市更新不遗余力地推进。 星龙园是这一片区下新晋的更新项目，拥有较好的区位条件，较大的规模的开发潜力。 项目效果图，以政府及开发商公布的为准，仅供参考 1. 星龙园位于龙岗区龙城街道，龙翔大道与黄阁路交汇处的东北侧，西南方向临近在建地铁16号线（预计2023年通车，实际通车时间以运营方公告的为准）大运中心站（此为工程名，实际运营名以官方公告的为准）。 通过大运枢纽（在建中）可换乘地铁3号线、14号线（在建中，预计年内通车运营）、深大城际（原33号线，在建中）等线路，便利接入深圳轨道交通网。 周边已布局了龙岗大道、如意路、盐龙大道、武深高速等完善的道路交通体系，可以较好地满足出行、通勤需求。 而更让人期待的应是，项目位居龙岗大运片区，有较好地居住环境、多元的生活配套。其地块北侧与龙岗区外国语学校接壤，西侧为大运著名楼盘绿景大公馆，跨过黄阁路即为大运中心体育场馆群…… 项目位置图 2. 项目原为龙城街道陂头背及建新村旧村改造更…