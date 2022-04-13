亚朵有三哑华住酒店管理亚朵酒店客房_手机网易网

新冠疫情以来的这三年，经济动荡。很多行业遭受重创，这其中最典型的要数旅游业。 酒店 自然又是其中的代表之一。 根据弗若斯特沙利文的报告，2020 年国内连锁酒店 客房 数量中，国内前五大酒店集团的中高档客房数量合计为19.7 万间，占比31.8%。尽管中高档酒店行业集中度较低，但 亚朵 拥有5.8 万间中高端客房，占比达9.5%，市占率是这个细分行业的第一。 然而，就是这个号称市占率领头的亚朵，时至2022年，也都哑了。 多次深陷是非漩涡，亚朵有苦说不出？ “亚朵酒店资金盘崩盘跑路 维权群近300人已报警”，这样一个标题的视频，2022年3月26日在网上传开。 视频内容是网友向该视频号爆料截图和聊天记录截图，称“亚朵酒店资金盘，今晚崩盘，一朋友被榨干了十多万，维权群全是几十万、几十万的。”视频里，投资类型有短租房、钟点套房等，其中单份金额最高52000元，利率3.2%。昵称“守住自己幸福”网友投了“54万”，最后是一张网友报警的聊天截图，画面是“（亚朵酒店）（296）”群截图，和网友在派出所报警。 当晚，亚朵发布声明称，未举办或授权任何地方以众筹方式招商加盟。并且，亚朵认为这是涉嫌诈骗…