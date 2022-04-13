旅游 山东济南泉水旅游推广行动获评全省优秀案例_TOM旅游

4月12日，山东省文化和旅游厅公布2021年山东省旅游宣传推广 优秀案例 ，济南市文化和旅游局申报的“拥抱泉世界”济南泉水旅游系统化推广行动入选。 济南是著名的“泉城”，最新公布的济南市名泉名录记载，全市名泉总数达950处之多，堪称“ 千泉之城 ”。济南的泉水数量之多、喷涌量之大、历史文化之深厚，在世界上是独一无二的。济南泉·城文化景观列入《中国世界文化遗产预备名录》，打造具有泉水特色的世界级旅游目的地也提上了日程。 为发挥好泉水资源优势，创新泉水旅游产品，加强泉水旅游宣传推广，2021年济南市文化和旅游局联合有关机构，通过举办济南国际泉水节，推出泉水游精品线路产品和体验打卡地，制作《诗画72泉》系列微纪录片，实施线上线下相结合的立体式宣传，进一步引爆济南旅游市场，扩大了泉水旅游影响力，实现了良好的社会效益和经济效益。 第九届济南国际泉水节于2021年9月6日至11日成功举办。本届泉水节以“潮起新黄河 泉涌新时代”为主题，共举办了启动仪式·敬泉盛典、花车巡游、“千泉之城”济南名泉名录发布暨济南名泉图片展、“爱泉爱家”首届家庭寻泉赛活动、“新黄河”泉水航拍+摄影挑战赛、“我们家的泉水节”…