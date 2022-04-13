砥砺奋进十七载，和衷共济促发展 — 仲利国际成立17周年

上海2022年4月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2022年4月12日，仲利国际租赁有限公司迎来了17岁的生日。十七年栉风沐雨春华秋实，十七年创新创业砥砺前行，仲利国际在融资租赁的行业中，从“崭露头角”到“广受认可”，努力践行着永续经营的目标，助推中小企业成就事业。



仲利国际成立17周年

抚今追昔，仲利成长有目共睹

十七年的努力，成就了如今的硕果，企业实力壮大、业务服务增多、流程运作革新，每一项进步都印证着仲利的成长与发展。

仲利国际总资产规模，从2005年底的1.17亿元人民币增长至目前的 491.27亿元人民币；累计投放金额，从2005年底的5345.5万元人民币增长至目前的2000多亿元人民币；服务客户数，从2005年底的19个增长至目前的10万余个。



仲利国际总资产

同时，仲利国际也不断扩大服务区域及范围，截至2022年初，公司已在全国主要城市设立了56个营运据点及8个专业金融服务事业部。

十七年沉淀，仲利突破劈波斩浪

仲利国际专注于服务中小企业，十七年来积极突破自我，不断提升服务品质，扩大服务范畴，助推中小企业种下更多希望。

创设新格局，开拓新业务

十七年间，为了全方位服务中小企业，满足客户多元需求，仲利国际在本身融资租赁核心服务的基础上，开拓了贸易赊销、商业保理等业务，专门设立了四家子公司 — 仲利国际贸易(上海)有限公司【2008/7】、仲津国际租赁有限公司【2011/1】、仲利商业保理（上海）有限公司【2019/12】、仲津商业保理（天津）有限公司【2021/12】。

与此同时，仲利国际还携手保险经纪公司为客户保障财产安全，与上下游设备商、渠道商联动为不同行业客户提供全生命周期的产品服务。

注入新动力，增资强信心

十七年来，仲利国际租赁有限公司不断增加注册资本，为企业发展注入强劲动力。

2021年，经上海市市场监督管理局核准，仲利国际租赁有限公司注册资本由3.82亿美元增加至10.45亿美元，增资增幅达174%。

责任与荣耀，仲利用心开花结实

十七年的用心让仲利国际的企业影响力逐渐扩大，逐步成为融资租赁行业内的知名企业，获得行业及社会各界的肯定。

近年来，仲利国际每年都获评多个重磅奖项。2021年，仲利国际荣获“2021年行业引领品牌大奖”、“2020上海外商投资企业百强”……；2020年，仲利国际入选“金融服务中小微企业优秀案例”、荣获“2020中国复工复产贡献单位” ……； 2019年，荣获中国融资租赁年会“行业杰出机构奖”、荣获第十六届中国国际金融论坛“中小企业最佳服务奖”……



仲利国际荣获奖项

这些成果，不仅是对仲利国际多年来辛苦耕耘的认可，也是对每一位仲利国际员工的肯定。

仲利国际获得成果的同时，也不忘积极回馈社会，坚持做好企业社会责任，长期积极投身社会公益活动，多次捐助灾情，为扶贫助困贡献自身力量。

十七载矢志耕耘，十七载砥砺奋进。正是仲利人的凝心聚力、奋力拼搏，才使得仲利拥有如今的成绩。疫情当前，仲利国际定会一如既往全心服务，坚持与中小小企业并肩而行，和衷共济，共克时艰，迎接疫情后更美好的未来。

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