[国外博主探店“丸福楼”酒店 品味任天堂百年历史] 摘要： 由任天堂1930年期间旧总部大楼改造的酒店“丸福楼”现在已经正式向公众开放。 该建筑位于京都，对于任天堂粉丝来说是值得打卡和“朝圣”的好去处。 这实际上是 任天堂 以前制作扑克牌、花札并开始探索玩具和小工具的地方。所以它是任天堂历史上的一个重要建筑，自1889年（明治22年，光绪15年）以来一直存在。 近日，国外的一位YouTuber Cathy Cat就去“丸福楼”探店，并在工作人员的带领下参观了这座美丽的建筑。也让屏幕前因疫情而无法去参观的任天堂粉丝们一饱眼福。 探店视频 “丸福楼”酒店由四栋建筑组成。前面的建筑是每个人都熟悉的部分，而第二个建筑曾经是办公室，现在完全重建了。旁边是老住宅楼，全新的第四栋则由日本著名建筑师安藤忠雄设计监修。 这家酒店最有意思的地方之一，就是他们保留了一些旧家具并将其融入设计中。诸如办公椅和员工用来签到和下班打卡的时钟设备之类的东西仍然保留着，且他们仍然可以使用！甚至还有一个由乐高积木制成的酒店的模型！ 酒店大庭的展示架上，博主Cathy Cat看到了一个功能齐全的Game Boy。除此之外，…