A股“大反攻”：外资抄底90亿，旅游、酒店板块掀涨停潮！3000亿巨头封板_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

今日的A股就像坐上了过山车。 4月12日，A股开盘低开低走，但 午后，三大指数集体强势拉升 。截至收盘，沪指涨1.46%，报3213.33点，成交额达4225亿元；深成指涨2.05%，报11756.38点，成交额达4940亿元；创指涨2.5%，报2523.69点，成交额达1557亿元。 行业板块方面，船舶制造、旅游酒店、游戏、航运港口、航空机场等板块涨幅靠前，化肥行业、农牧饲渔、玻璃玻纤、农药兽药、化学原料等板块跌幅靠前。券商板块拉升，中银证券拉升触板，红塔证券、国盛金控、国元证券、华林证券等跟涨。 地产股逆向而行， 阳光城 、 信达地产 、 中交地产 等十余股跌停，万保招金集体飘绿。 Wind数据显示，北向资金午后火速进场，大举扫货大消费板块， 全天净买入91.37亿元 ，终结连续4日净卖出态势；其中沪股通净买入42.27亿元，深股通净买入49.1亿元。全天下来，沪深两市涨多跌少，超3800只股票上涨，股价下跌股票仅870多只；其中全天111只股票涨停。 旅游、酒店板块掀涨停潮 A股旅游板块继续强势上扬，日成交额超105亿元，主力净流入额超16亿元， 中国中免涨停，总市值达到3353…