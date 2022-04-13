疫情之下，旅行社、街边小店如何应对？中国蓝新闻记者实地探访

疫情之下，旅行社、街边小店受到不小的冲击，他们如何应对？记者在杭州进行了探访。 导游变主播 旅行社多元经营困境突围 上午，旅行社里一场直播带货正在进行。原来带团队的导游们，变身成网络带货主播，拿出自家产品卖力吆喝，不仅有旅游服务，还有文创产品等。 浙江新世界国际旅游股份有限公司产品经理 朱亮：以前带完一个团之后，我们跟消费者的联系就少了，现在通过直播以后，我们在直播上面，每个星期都能看得到，他们认可的东西，立马就会下单。 这家旅行社在全国各个旅游目的地都有合作单位。疫情以来，出游减少，他们就把当地的特色产品带到直播间，没想到，还挺受欢迎。短短一个多小时，这场直播吸引了不少粉丝，有意向购买的，也不少。 浙江新世界国际旅游股份有限公司产品经理 朱亮：我们也希望走多元化的路线，从实地去参加旅行，到去购买我们的旅游产品，实际上我们觉得，客人也是非常享受这个过程吧，这个也是非常重要的一环。 看到了前景，旅行社索性成立了“旅贸购”电商平台。 浙江新世界国际旅游股份有限公司主管 周霓：为我们平台的观众做了一个旅游目的地的直连，这样我们的平台不仅是作为旅游的平台，还能感受到旅游目的地深层次的文化的体验…