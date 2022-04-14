伊基托斯的复活节：旅游，门票，住宿，旅游景点等的价格 Infobae

伊基托斯的复活节：旅游，门票，住宿，旅游景点等的价格 伊基托斯是复活节期间游览的理想目的地。在下面的说明中，我们将告诉您在丛林中度过漫长假期所需的一切。 Newsroom Infobae 13 四月 2022 准备好出行吧！ 享受期待已久的 复活节 假期不容错过，利用这些假期的最佳方法之一就是旅行并结识新地方，无论是独自一人，与家人还是与朋友一起。 秘鲁丛林，特别是伊基托斯（Iquitos）是近年来越来越受欢迎的目的地之一。这是因为亚马逊是一个充满美丽风景和 美食 的地方。此外，这里还是动物和自然爱好者的理想之地，因为他们可以利用这些天来参观猴岛或亚马逊救援中心等地，与他们进行更紧密的联系。 如果您打算在复活节期间前往伊基托斯，在下面的说明中，我们将告诉您 有关门票价格，美食住宿以及在该地区可以参观哪些旅游景点的所有信息。 空中通行证和地面通行证的费用 如果你想在复活节假期期间参观这座丛林城市，你可以找到 64美元起的机票，或者如果你提早购买的话，大约237 索尔。伊基托斯（Iquitos）是一座无法通过陆路到达的城市，因为它是尚未建立陆地连接的城市之一，因此到达那里的唯一方法是乘飞机…