厦门试点疫情防控措施优化：部分入境人员集中隔离时间缩短四天隔离疫情酒店

上述改变属于试点阶段，初步计划试点四周。 厦门正在试点相关疫情防控措施的优化，对部分入境厦门的人员集中隔离时间进行了缩短。 记者今日拨打厦门市政府热线和疫情防控咨询电话获悉，如果入境厦门人员的最终目的地是厦门，在入境后10天内将在酒店实施集中隔离观察，若10天内酒店隔离点没有阳性检出，将可以离开酒店实施7天居家健康监测。 这意味着，最终目的地是厦门的入境人员，在酒店集中隔离的时间被缩短了四天。在此之前，最终目的地是厦门的入境人员，入境后需要实施14天的酒店集中隔离，然后是7天居家健康监测。 而对于最终目的地为厦门市外的入境厦门人员，新的试点隔离政策是入境后10天内实施酒店集中隔离观察，若10天内酒店隔离点没有阳性检出，将再实施4天的酒店健康监测（可在酒店走动）后返回最终目的地。在此之前，上述人员的入境后隔离政策也是需要实施14天的酒店集中隔离（不出酒店房间）。 不过，如果入境人员在入境后10天内实施集中隔离观察期间，在同一集中隔离点有阳性检出，则需完成14天集中隔离+7天居家健康监测。 记者从多位收到厦门市试点文件的知情人士处了解到，上述改变属于试点阶段，初步计划试点四周，但也不排除随…