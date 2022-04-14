广州23人感染酒吧负责人发声：每三天消杀一次，没想到中招疾控酒店隔离_网易新闻

0 分享至 用微信扫码二维码 分享至好友和朋友圈 （原标题：广州23人感染酒吧负责人发声：每三天消杀一次，没想到中招） 据广州市最新通报，广州白云区迪鹿酒吧近期已出现23名感染者。4月14日，该酒吧负责人告诉极目新闻记者，感染者除顾客外，还有十多名酒吧员工，大家平时都戴口罩上班，酒吧每三天消杀一次，没想到还是中招。 4月13日下午，据广州市疫情防控新闻发布会消息，4月12日15时至13日15时，广州新增29例新冠病毒阳性感染者（确诊21例，无症状感染者8例）。其中，白云区管控区域内迪鹿酒吧聚集疫情新增感染者12例。 此前，据广州市卫健委消息，4月10日14时至11日18时，广州市新增38例新冠病毒阳性感染者，其中，迪鹿酒吧聚集疫情感染者11例。至此，迪鹿酒吧聚集疫情已致23人感染。 迪鹿酒吧 4月14日上午，迪鹿酒吧的一名负责人李先生（化姓）告诉极目新闻记者，4月9日上午，他们接到疾控中心的通知，有疑似病例曾在他的酒吧消费，稍后会有防疫人员对酒吧进行封控管理。为保险起见，李先生便赶紧通知酒吧110多名员工暂时居家不出门，后来又全部被转移到酒店集中隔离。 李先生称，在接到疾控中心的通知前…