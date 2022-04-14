携程：一家社会型企业的探索与实践_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动

携程不仅仅追求商业上的成功，也更希望成为社会型的携程、时代型的携程，在更高的层面做出自己的贡献。携程集团联合创始人、董事局主席梁建章如是说。 三年疫情，携程没有选择独善其身以求自保，即便是在2020年第一季度，这个被梁建章称为携程有史以来亏损最多的一个季度，携程仍拿出同袍计划和旅游复兴V计划，与行业伙伴一起为市场恢复的信心兜底，一系列保障用户和供应链自救的举措延续至今。这场行动如同一个缩影，让人们得以窥见一家社会型企业的探索与实践。与此同时，携程也在通过推动乡村旅游振兴战略，推广混合办公实验等等，在更广阔的范围内作出更大的贡献。 新动能： 4年累计研发投入达370亿元 服务提升+产业赋能双轮驱动 综合携程赴港二次上市招股书，以及最新披露的2021年第四季度及全年财务业绩来看，2018年至2021年，携程在产品研发费用上的投入累计达369亿元。其中，2021年，携程产品研发费用达90亿元，同比增长17%，占经营业收入的比重达到45%。这一比例，甚至高于一些国际互联网巨头。 时至今日，技术已融入到携程业务运营的各个方面。包括自研的人工智能、数据分析及云技术使携程能够将海量交易及行业认知，转…