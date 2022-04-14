与COSTA签署战略合作协议，华住想打造高品质酒店咖啡场景 文旅快报界面新闻 · 旅行

记者 | 底伊乐 编辑 | 严之俊 精品咖啡能给酒店赋能吗？ 3月末，华住集团宣布与英国咖啡连锁品牌COSTA签署了战略合作协议，计划旗下29个酒店及公寓品牌全面引入COSTA咖啡，实现高品质酒店咖啡场景全布局。 预计至2022年底，华住COSTA咖世家·快选柜台有望增至1000家。 这是COSTA目前为止与酒店集团化层面的唯一深度合作。 据介绍，全面引入的方式通过COSTA快选柜台呈现。今年2月，汉庭日喀则山东路酒店开设了西藏自治区首个华住COSTA 咖世家·快选柜台，也被人们称作是中国海拔最高的华住COSTA快选柜台。华住方面表示，此次联手，既借力华住的市场规模打通了咖啡与下沉市场的壁垒，又将咖啡与住宿的场景合二为一，探索着时下酒店社交新风尚的全新生活方式。 如今，中国消费者对咖啡的需求规模逐年扩大。据EZ-Tracking数据显示，疫情之下人们对咖啡和奶茶的消费意愿增加37.2%。同时，CBNdata相关数据也显示， 近年来线上购买咖啡的人群中有近五成来自二线城市。值得一提的是，来自三、四线城市及以下城市的消费者也占据了近四成，超过了一线城市。低线城市表现出的旺盛咖啡消费需求，恰…