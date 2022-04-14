中比能源股份公司发布2021年第四季度及全年未经审计财务业绩报告

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—四季度总收入同比增长80%–

–2021年全年总收入同比增长40%–

—中比能源2021年扭亏为盈—

中国大连2022年4月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国领先的锂离子电池制造商和电能解决方案供应商中比能源股份公司（以下简称"中比能源"或"公司"）（NASDAQ:CBAT），今天公布了其截至2021年12月31日的2021年第四季度及全年未经审计的财务业绩报告。

2021年第四季度财务亮点

总收入为2780.2万美元，较2020年同期的1542.0万美元同比增长80%。

毛利润为104.2万美元，与2020年同期相似。

毛利率为3.7%，2020年同期为6.8%。

属于母公司股东的净利润为915.6万美元，而2020年同期属于母公司股东的净亏损为429.4万美元。

2021年全年财务亮点

总收入为5267.0万美元，较2020年的3756.6万美元同比增长40%。

毛利润为511.0万美元，较2020年的271.4万美元同比增长88%。

毛利率为9.7%，较2020年同比增长250个基点。

属于母公司股东的净利润为6148.6万美元，而2020年属于母公司股东的净亏损为780.7万美元。

中比能源股份公司董事长兼首席执行官李云飞表示："2021 年对中比能源来说是重要的一年，因为我们在多个方面都获得了显着的进展。我们继续通过创新的技术和产品开发加强我们的竞争优势。我们还按计划扩大产能，以满足轻型电动汽车和电动汽车日益增长的电池需求。此外，我们不仅寻求稳定的原材料供应，也试图得到收入增长，因此我们通过收购浙江海创锂电科技有限公司（以下简称"海创"）的多数股权，引进锂离子电池材料业务，以建立和完善我们的电池产品生态系统。"

李先生继续说道："随着 2022 年的发展，轻型电动车和电动汽车将保持强劲的增长势头，我们也将继续专注于提高产能和扩大我们的电池材料业务。展望未来，我们相信这些增长动力和战略将巩固我们的竞争优势，并使我们成为锂离子电池生产和电能解决方案的领跑者和领导者。"

中比能源股份公司临时首席财务官裴祥宇表示："受高功率锂电池销售强劲以及收购海创带来的材料业务的推动，我们继续扩大收入和毛利率水平。值得注意的是，我们的收入在 2021 年同比增长 40% 至 5267万美元，而毛利率增长 250 个基点至 9.7%。我们也在 2021 年实现了盈利，属于母公司股东的净利润为6148.6万美元，而上一年的亏损为780.7万美元。重要的是，我们继续投资于新员工、新业务以及研发，以推动进一步增长。我们相信，这些投资，加上我们稳健的财务状况和强大的电池产品生态系统，将使我们能够维持长期的盈利增长。"

2021年第四季度业务亮点及近期动态

2022年3月公司宣布，国内领先的锂电池材料供应商浙江海创在2021年前九个月的收入接近一亿美元，这是在中比能源完成控股股权收购前中比能源本身收入的四倍。

2021年12月，中比能源宣布与AZAPA研发中国公司达成协议，为这家中日合资电机和电池控制设计和制造企业开发定制的电池包。

2021年11月，中比能源全资子公司大连中比动力电池有限公司完成了此前宣布的针对海创的81.56%的股权收购交易。

2021年11月，中比能源宣布中国江苏省南京的锂电池工厂正式投产，初期产能为0.7 GWh。公司也开始在大连工厂新投产一条产能为0.4 GWh的产线。

2021年第四季度财务业绩

2021年第四季度总收入为2780.2万美元，较去年同期的1542.0万美元同比增长80%。这主要是由于高功率电池的强劲销售以及收购海创并表后从2021年11月26日至2021年12月31日获得的来自于锂电池材料的额外收入。

按终端产品应用分类的销售收入 （千美元） 2021年 第四季度 2020年 第四季度 同比变化 （%） 第一类 高功率锂电池应用于： 不间断电源电池 美元 9,308 美元 5,641 65 轻型电动车 485 13 3,631 电动汽车 142 -483 -129 第二类 （海创） 用于制造锂电池的材料 三元前驱体材料 9,139 – – 镍钴锰 8,726 – – 用于锂电池的原材料交易 2 10,249 -100 总收入 美元 27,802 美元 15,420 80

2021年第四季度收入成本为2676.0万美元，较去年同期的1437.4万美元同比增长86%。这主要是由于收入的增加。

2021年第四季度毛利润为104.2万美元，与去年同期相似。 2021年第四季度毛利率为3.7%，2020年同期为6.8%。毛利率的变化主要是由于原材料价格上涨。

2021年第四季度总运营费用为682.9万美元，较去年同期的703.3万美元同比下降3%。公司收回了部分坏账，同时物业、厂房及设备没有损失支出，这部分抵消了来自研发、销售与市场营销以及一般行政支出的上升。

研发费用 为192.9万美元，较去年同期的54.9万美元同比增加252%。

为192.9万美元，较去年同期的54.9万美元同比增加252%。 销售和营销费用 为103.9万美元，较去年同期的34.9万美元同比增加197%。

为103.9万美元，较去年同期的34.9万美元同比增加197%。 一般和行政费用 为420.4万美元，较去年同期的113.1万美元同比增加272%。

为420.4万美元，较去年同期的113.1万美元同比增加272%。 坏账收回 为34.3万美元，而去年同期坏账准备为65.8万美元。

2021年第四季度运营亏损为578.7万美元，而去年同期为598.8万美元。

2021年第四季度财务收益净额为收益61.0万美元，而去年同期为费用22.8万美元。

2021年第四季度认股权证的公允价值变动为462.8万美元，而去年同期为207.2万美元。认股权证负债公允价值变动主要是由于股价下跌所致。

2021年第四季度属于母公司股东的净利润为915.6万美元，而去年同期属于母公司股东的净亏损为429.4万美元。

2021年第四季度基本每股收益和摊薄每股收益均为0.10美元，而去年同期的基本每股亏损和摊薄每股亏损均为0.07美元。

截至2021年12月31日，现金和现金等价物为735.8万美元，而截至2021年 9月30日，现金和现金等价物为199.4万美元。

2021年全年财务业绩

2021年全年总收入为5,267.0万美元，较去年的3,756.6万美元同比增长40%。这主要是由于用于不间断电源和轻型电动车方面的电池的强劲销售，以及通过收购海创从2021年11月26日至2021年12月31日带来的材料业务的收入。

按终端产品应用分类的销售收入 (千美元) 2021年 全年 2020年 全年 同比变化 （%） 第一类 高功率锂电池应用于： 不间断电源电池 美元 33,308 美元 22,749 46 轻型电动车 733 39 1,779 电动汽车 244 260 -6 第二类 （海创） 用于制造锂电池的材料 三元前驱体材料 9,139 – – 镍钴锰 8,726 – – 用于锂电池的原材料交易 520 14,518 -96 总收入 美元 52,670 美元 37,566 40

2021年全年收入成本为4,755.9万美元，较去年的3,485.2万美元同比增长36%。增长原因主要归结为收入的增加。

2021年全年毛利润为511.0万美元，较去年的271.4万美元同比增长88%。2021全年毛利率为9.7%，较2020年同期同比增长2.5个百分点。毛利率提高主要是由于公司质量控制和生产线升级带来的更高的产品质量合格率。

2021年全年总运营费用为1,682.3万美元，较去年的1,119.4万美元同比增长50%。所有费用类别中的大部分增长是由于员工人数的增加以及海创的收购所带来的。

研发费用 为527.4万美元，较去年的167.9万美元同比增长214%。增长原因主要归结于增加薪酬及收购海创。

为527.4万美元，较去年的167.9万美元同比增长214%。增长原因主要归结于增加薪酬及收购海创。 销售和营销费用 为230.2万美元，较去年的70.1万美元同比增加228%。增长原因主要归结于薪酬的增长、海创的收购，以及加大了销售和营销投入。

为230.2万美元，较去年的70.1万美元同比增加228%。增长原因主要归结于薪酬的增长、海创的收购，以及加大了销售和营销投入。 一般和行政费用 为1,002.7万美元，较去年的374.6万美元同比增加168%。费用增长的主要原因归结为公司继续在纳斯达克上市产生的费用，收购海创和南京新工厂带来的薪酬增长，以及顾问费用的增长。

为1,002.7万美元，较去年的374.6万美元同比增加168%。费用增长的主要原因归结为公司继续在纳斯达克上市产生的费用，收购海创和南京新工厂带来的薪酬增长，以及顾问费用的增长。 坏账收回 为78.0万美元，而去年坏账准备为72.2万美元。

2021年全年运营亏损为1,171.3万美元，而去年为848.0万美元。

2021年全年财务收益净额为收益78.5万美元，而去年为费用140.0万美元。约220.0万美元的改善主要由于2021年贷款余额的减少以及为发行应付票据融资而产生的保证金带来的利息收入。

2021年全年认股权证的公允价值变动为6,180.2万美元，而去年为207.2万美元。认股权证负债公允价值变动主要是由于股价下跌所致。

2021年全年属于母公司股东的净利润为6,148.6万美元，而去年属于母公司股东的净亏损为780.7万美元。

2021年全年基本每股收益和摊薄每股收益均为0.70美元，而去年的基本每股亏损和摊薄每股亏损均为0.13美元。

电话会议细节

公司管理层将于美东时间2022年4月14日周四上午八点（北京/香港时间2022年4月14日晚上八点）召开业绩电话会议。

如希望参会，请使用以下链接在会议开始前提前至少15分钟注册会议，注册成功后，参会人将收到电话接入信息包括可拨电话号码，活动密码，独有注册ID以及带有详细参会指示的邮件。

参会人在线注册网址： http://apac.directeventreg.com/registration/event/1846656

注册成功后，请于会议开始前提前10分钟拨入，根据指示提供活动密码和注册ID参加电话会议。

另外， 该网站https://edge.media-server.com/mmc/p/4hmkrmif会放置电话会议的网络直播及重播。

拨打如下电话号码可收听电话会议重播，有效期至2022年4月22日止，会议号码 1846656。

国际 +61-2-8199-0299 美国 +1-855-452-5696 香港 +852-800-963-117 中国大陆 +86-800-988-0552 +86-400-820-9703

关于中比能源股份公司

中比能源股份公司（NASDAQ:CBAT）是一家中国领先的集锂离子电池研发、生产、销售为一体的高新技术企业。公司产品和解决方案的应用范围覆盖电动汽车、轻型电动车、电动工具、储能、不间断电源（UPS）及其他大功率应用领域。2006年1月，中比能源于在纳斯达克上市，成为中国第一家在美国纳斯达克股票市场上市的锂离子电池生产企业。中比能源在大连和南京拥有多家运营子公司，并在大连建有大型研发及生产基地。如欲了解更多信息，请您访问 www.cbak.com.cn。

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