北京2022年4月14日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 据香港《南华早报》报道，齐合环保集团有限公司（"齐合环保"）前行政总裁Rafael Heinrich Suchan先生（"Suchan先生"）被齐合环保控告。据香港特别行政区高等法庭该诉讼案件传讯令状内容显示，Suchan先生在任期间因其对某些供应商的不当聘用、审核和付款并没有遵从公司指引和规定；以及其被罢免职务后公开对齐合环保的不实言论和指控，被正式起诉。

齐合环保本次起诉Suchan先生涉嫌的违规行为包括：没有依照公司指引和规定交给内部审查员进行独立供应商审查、没有合理原因以极高费用聘请经验尚浅及专业意识存疑的第三方顾问公司、没有与涉事的可疑供应商签定有效合约或提供服务之证明、没有依照公司指引由首席财务官先行批准支付涉事供应商之款项、故意拆分给予涉事供应商的合约，以逃避董事会的监管等。

齐合环保早前于其官网及香港交易所网站公布：齐合环保董事会于2021年12月6日暂停Suchan先生行政总裁职务，同时对Suchan先生参与谈判的若干拟议交易展开调查，并于2022年1月7日股东特别大会通过及结束后罢免其执行董事及行政总裁职务。

齐合环保是中国最大的废金属回收公司，亦是全球最大的废金属回收上市公司之一。齐合环保一直高度重视诚信，对于任何其公司管理层没有尽职履行职责、谨慎和勤勉行事、保护公司资产、罔顾公司及股东利益的行为零容忍，并严禁任何形式的违规、欺诈、贪污、贿赂、及其他不道德行为。

齐合环保就前行政总裁的违规行为，展开民事法律诉讼 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com