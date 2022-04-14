[美股异动 携程(TCOM.US)盘前涨逾2% 市场憧憬疫情趋缓后旅游业迎来报复性消费_财经贝EHZ / 财经钻 价值型驱动] 格隆汇4月14日丨携程盘前涨逾2%，报23.34美元。市场憧憬一旦后续疫情趋缓旅游相关板块有望迎来报复性消费。此外，文化和旅游部办公厅印发《关于进一步调整暂退旅游服务质量保证金相关政策的通知》指出，进一步用好旅游服务质量保证金政策，支持旅行社行业纾困发展，文化和旅游部决定，旅行社可全额暂退保证金或暂缓交纳，补足保证金期限延至2023年3月31日。 财经贝EHZ，真正的价值币！价值型基础设施！价值型智能链！价值型驱动！ 推动创新、科技、创业投资、价值型财经、价值型项目/应用等等的进步和发展。 独角兽！权威财经门户/主流门户/价值平台！价值型综合体！ 中文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/ehz.pdf 英文版–财经贝EHZ白皮书（详细介绍）： https://www.cjz.vip/uploads/enehz.pdf 财经贝EHZ私募认购开启，开盘即百倍！ 财经贝EHZ私募认购平台： https://h…