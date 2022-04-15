最新！四川对来（返）川人员实行“A、B类地区”分类管控（附具体名单）

四川在线记者 魏冯 当前，国内疫情仍在高位运行，波及范围进一步扩大，防控正处于关键紧要时期。4月13日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增本土确诊病例2999例，新增本土无症状感染者26318例。公众要密切关注上海市、吉林省、广州市等地疫情情况。 4月14日晚，四川疾控发布最新来（返）川政策：自4月15日起，我省根据风险大小，将国内有本土疫情发生的地市包括地级市、省会城市、直辖市划分为A类地区（疫情输入我省风险高的地市）、B类地区（除A类地区外，有本土疫情发生的省外其他地市），实行分类管控。 A、B类地区具体名单及相应管控措施请看以下图片↓↓↓ 四川疾控供图 四川疾控提醒： 所有来（返）川人员需提供48小时内核酸检测阴性证明，配合查验健康码、通信行程卡，并在入川后24小时内再进行1次核酸检测。 对7天内有A类地区旅居史的来（返）川人员，实施集中隔离直至抵川后满7天，第1、3、7天进行咽拭子核酸检测，最后1次双采双检阴性后解除隔离。 对7天内有B类地区旅居史的来（返）川人员，按以下方式实施分类管理：（1）对有本土疫情发生的县（市、区、旗）旅居史的来（返）川人员…